Europol, "dünyanın en tehlikeli hacker ağı" Emotet'i çökertti
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Europol, "dünyanın en tehlikeli hacker ağı" Emotet'i çökertti

28.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:12
Europol,

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol), ABD ve birçok Avrupa devletinin güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde "Emotet" isimli küresel hacker ağını çökerttiği bildirildi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol), ABD ve birçok Avrupa devletinin güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde "Emotet" isimli küresel hacker ağını çökerttiği bildirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "dünya çapındaki işletmeleri milyarlarca dolar zarara uğrattığı" iddia edilen bilgisayar korsanlığı ağının tamamıyla çökertildiği belirtildi.

Europol ve Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona, Avrupa'dan Hollanda, Almanya, Fransa, Litvanya ve Birleşik Krallık polisinin destek verdiği açıklandı.

Europol ve Eurojust uzmanlarının, siber saldırılarda kullanılan ve uzaktan başkalarının bilgisayarına erişim sağlayan "Emotet" isimli robot ordusu (botnet) altyapısının kontrolünü tamamen ele geçirdiği ifade edildi.

1 kişi gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bağlantılı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, şebekeye mensup Kanada vatandaşı 1 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Gözaltına alınan kişinin, ABD'de okul, belediye, hastane gibi kurumların bilgisayar işletim sistemlerini etkisiz hale getirerek belirlediği fidye ödenene kadar kullanıcıların kendi sistemlerine erişimini engellediği kaydedildi.

Kanadalı şebeke üyesinin 500 bin dolarlık kripto parayı da ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

"Emotet, 'şu anda küresel olarak en tehlikeli kötü amaçlı yazılım"

Siber Güvenlik şirketi Rendition Infosec'in Başkanı Jake Williams, Emotet'in daha önce bilinen metotlardan farklı çalıştığını ve siber saldırı alanında "oyunu değiştiren" konumda olduğunu belirtti.

Siber Güvenlik şirketi Recorded Future Analisti Allan Liska da "Emotet, dünyadaki en büyük komuta kontrol sunucusu ve kurbanlarına haftada yaklaşık 10 milyon spam e-posta yolluyor." dedi.

Almanya Federal Polis Teşkilatının açıklamasında, "Emotet, 'şu anda küresel olarak en tehlikeli kötü amaçlı yazılım' olarak görülüyor. Emotet altyapısının parçalanması, uluslararası organize internet suçlarına karşı gerçekleştirilen önemli bir darbedir." ifadelerine yer verildi.

?Küresel olarak işleyen ağın ABD'de ve Avrupa'da bankalara yönelik gerçekleştirdiği korsan saldırılarda şu ana kadar mağdurlarını 2,5 milyar dolar zarara uğrattığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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