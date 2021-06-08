Europol'den organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 800 gözaltı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), şifreli iletişim ağlarını kullanarak dünya genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 800 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), şifreli iletişim ağlarını kullanarak dünya genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 800 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "Truva Kalkanı" adı verilen operasyonlar kapsamında 700 evde arama yapıldığı ve 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve 16 ülkenin güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, şifreli iletişim ağlarını kullanarak 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 8 ton kokain, 22 ton kenevir tohumu, 2 ton sentetik uyuşturucu, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 55 lüks araç ve 48 milyon dolar değerinde kripto paraya el konulduğu aktarıldı.

Europol Direktörü Jean-Philippe Lecouffe, "Bu operasyon, suç örgütleri nerede olsalar da, hangi iletişim yöntemini kullansalar da güvenlik güçlerince yakalanabildiğini gösteren emsalsiz bir başarıdır." ifadeleri kullandı.

FBI Suç Örgütlere Araştırma Birimi Direktör Yardımcısı Calvin Shivers de "Suç örgütleri güvenlik birimlerini atlatmak için şifreli iletişim ağlarını kullansa da FBI ve Europol yeni yöntemlerle bu problemi aşmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Europol, suç örgütlerinin kullandığı şifreli haberleşme ağlarına yönelik operasyonlar kapsamında Temmuz 2020'de "EncroChat", Mart 2021'de ise Sky ECC" isimli haberleşme ağlarını çökertmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger