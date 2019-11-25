Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı
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Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı

Avrupa Polis Ajansı Europol, IŞİD tarafından kullanıldığı belirlenen bazı inernet sunucularının kapatıldığını açıkladı. 25 Kasım Pazartesi yapılan açıklamada IŞİD materyallerinin ve propoganda içeriğinin internetin önemli bir bölümünden tamamen silindiği duyruldu.

25.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:54
Europol'den IŞİD'in sanal dünyadaki varlığına darbe: On binlerce site ve hesap kaldırıldı

Ajansı Europol, IŞİD tarafından kullanıldığı belirlenen bazı inernet sunucularının kapatıldığını açıkladı. 25 Kasım Pazartesi yapılan açıklamada IŞİD materyallerinin ve propaganda içeriğinin internetin önemli bir bölümünden tamamen silindiği duyuruldu.


Belçika Savcılık Sözcüsü Eric van der Sypy Europol'ün Lahey'deki merkezinde yaptığı konuşmada "Şu aşamada IŞİD'in sanal varlığını yüzde 100 ortadan kaldırdık diyemiyorum ama bu darbeden sonra bellerini doğrultabilecekler mi göreceğiz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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