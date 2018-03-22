Europol'den Balkanlarda Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Balkanlardan Avrupa'ya göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda 12 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Europol'den yapılan açıklamada, Europol, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova Misyonu (EULEX), Kosova ve Slovenya'nın 21 Mart'ta ortaklaşa yaptığı operasyonda, Balkan rotası üzerinden Kosova'dan Slovenya'ya göçmen kaçakçılığı yapan 12 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, örgütün rota üzerinden kaçakçılık yaparken farklı ulaşım araçları ile yol üzerinde örgüte ait evleri kullandıkları ifade edildi.

Örgütün, geçen sene her ay Avrupa'ya aralarında çocuklarında bulunduğu 300 kişiyi kaçak olarak götürdüğü belirtilirken, göçmenlerden kişi başına 2 bin 500 ile 3 bin avro ücret talep ettikleri ve ayda 900 bin avro gelir kazandıkları bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda, Kosova'da 8 ve Slovenya'da yakalanan 4 kişinin yanı sıra aranan evlerde çok sayıda elektronik cihaz, sahte pasaport ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.