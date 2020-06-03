Europol'den 1346 tonluk sahte tarım ilacı operasyonu Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), bu yıl 32 ülkede düzenlediği "Gümüş Balta" operasyonları neticesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1346 tonluk sahte tarım ilacı ele geçirildiğini duyurdu.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), bu yıl 32 ülkede düzenlediği "Gümüş Balta" operasyonları neticesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1346 tonluk sahte tarım ilacı ele geçirildiğini duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği üyesi 26 ülkenin yanı sıra Avustralya, Kolombiya, İsviçre, Ukrayna, ABD ve İngiltere'nin de dahil olduğu toplam 32 ülkede sürdürülen 260 inceleme neticesinde piyasa değeri yaklaşık 94 milyon avro olan 1346 ton sahte tarım ilacına el konuldu.

Ocak-nisan 2020'de gerçekleşen operasyonlarda 2 kişi de tutuklandı.

Europol Direktörü Catherine de Bolle operasyonlara ilişkin, "Ele geçirilen sahte ilaçların rekor miktara ulaşması 'Gümüş Balta' operasyonlarının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sahte tarım ilacı üretiminin çok kar getiren fakat pek az bilinen bir suç olduğuna dikkati çeken Avrupa Tahıl Koruma Birliği Direktörü Geraldine Kutas ise "Sahte tarım ilaçları, bu ilaçların gerçeğini üreten firmalardan ziyade çevre ve insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor." dedi.

Europol 2015'te sahte tarım ilacı ticaretini engellemek için "Gümüş Balta" operasyonlarını başlatmıştı. Şimdiye kadar 5 operasyonda toplam 2 bin 568 ton sahte tarım ilacına el konuldu.

Kaynak: AA