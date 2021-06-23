Europol 2020 yılında 57 terör saldırısı tespit etti

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yayınlanan 2020 yılı raporunda, aralarında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın olduğu toplam 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen, engellenen ve amacına ulaşamayan toplam 57 terör saldırısının tespit...

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yayınlanan 2020 yılı raporunda, aralarında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın olduğu toplam 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen, engellenen ve amacına ulaşamayan toplam 57 terör saldırısının tespit edildiği kaydedildi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından Hollanda'nın Lahey kentinde yayınlanan 2020 yılı Avrupa Birliği'ndeki (AB) terörizmle ilgili 64 sayfalık raporda, aralarında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın bulunduğu toplam 6 AB ülkesinde gerçekleşen, engellenen ve amacına ulaşamayan toplam 57 terör saldırısı kaydedildiği belirtildi. AB üyesi 17 ülkede toplam 449 kişinin terörle bağlantılı suçlardan tutuklandığının yer aldığı raporda, teröristlerin demokratik yapıları baltalamak, korku yaymak ve toplumu kutuplaştırmak için her fırsatı kullandığına vurgu yapıldı. Europol, korona virüs (Covid-19) salgınının hakim olduğu 2020 yılında teröristlerin, internet üzerinden faaliyetlerinin ve nefret propagandalarının arttığı uyarısında bulundu.

Ayrıca ırkçılığın, Covid-19 tedbirlerine karşı alınan önlemleri gerekçe göstererek yapılan eylemlerle taraf bulduğuna dikkat çekilen raporda, radikal terör örgütlerinin 2020 yılında 10 saldırıdan sorumlu olduğuna, 12 kişiyi öldürdüklerine ve Avrupa için en büyük tehlike olmaya devam ettikleri belirtildi. Irkçı saldırı neticesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı da raporda ırkçılık bölümünde yer aldı.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle şiddete yönelimin arttırdığını, terörün yeşermesi için önemli bir zemin oluştuğunu, salgın nedeniyle ekonomik kriz ve bunun oluşturduğu sosyal huzursuzluğun toplumlarda kutuplaşmayı artırdığını, siyasi kutuplaşmayı şiddetlendirdiğini, muhaliflere karşı hoşgörüsüzlüğün ve sosyal medya aracılığıyla radikalleşmenin arttığı belirtildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı