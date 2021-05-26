Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Adana molasının ardından yeniden yola çıktı.

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Adana molasının ardından yeniden yola çıktı.

16 Mayıs'ta, Brüksel'den yola çıkan araçlar, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldi.

Edirne, İstanbul ve Ankara'dan sonra Kapadokya'ya ulaşan katılımcılar, bugün Adana'da mola verdi.

Seyhan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Serin, yaklaşık 15 yıldır organizasyonu devam ettirdiklerini söyledi.

Serin, Avrupa'da yaşayanlara Türkiye'nin farklı güzelliklerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Adana bizim her sene uğradığımız bir yer, kazancılar çarşısında kahvaltımızı ve alışverişimizi yaptık. Bizim amacımız bir turist olarak değil de bir misafir olarak gezmek ve Adanalılar bizi misafir gibi ağırlıyorlar ve bu çok hoşumuza gidiyor. Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşması, iki medeniyetin kardeşliği bizim için çok önemli ve biz burada bir köprü vazifesi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolculuklarının güzel geçtiğini ifade eden rallinin Türkiye sorumlusu Ayşe Uğurlu ise Türkiye'nin doğal ve kültürel güzelliklerini göstermeye devam edeceklerini anlattı.

Ralli, Antalya'nın Side ilçesinin ardından 29 Mayıs'ta Muğla Dalyan'da sona erecek.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Demet Evgar Hülya Avşar İlker Kaleli
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 17:03:49. #1.13#

title