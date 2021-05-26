Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Adana'dan uğurlandı

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Adana molasının ardından yeniden yola çıktı.

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı Edirne'den verilen 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Adana molasının ardından yeniden yola çıktı.

16 Mayıs'ta, Brüksel'den yola çıkan araçlar, Belçika, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldi.

Edirne, İstanbul ve Ankara'dan sonra Kapadokya'ya ulaşan katılımcılar, bugün Adana'da mola verdi.

Seyhan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Serin, yaklaşık 15 yıldır organizasyonu devam ettirdiklerini söyledi.

Serin, Avrupa'da yaşayanlara Türkiye'nin farklı güzelliklerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Adana bizim her sene uğradığımız bir yer, kazancılar çarşısında kahvaltımızı ve alışverişimizi yaptık. Bizim amacımız bir turist olarak değil de bir misafir olarak gezmek ve Adanalılar bizi misafir gibi ağırlıyorlar ve bu çok hoşumuza gidiyor. Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşması, iki medeniyetin kardeşliği bizim için çok önemli ve biz burada bir köprü vazifesi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolculuklarının güzel geçtiğini ifade eden rallinin Türkiye sorumlusu Ayşe Uğurlu ise Türkiye'nin doğal ve kültürel güzelliklerini göstermeye devam edeceklerini anlattı.

Ralli, Antalya'nın Side ilçesinin ardından 29 Mayıs'ta Muğla Dalyan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu