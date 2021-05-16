Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Brüksel'den yola çıktı

Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Rallisi, Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Rallisi, Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TüvTürk tarafından desteklenen ralli kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Gastronomi Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Doğu Batı Kültür ve Gastronomi Yolu" projesi gerçekleştirilecek.

Başlangıcı ilk kez bu yıl Brüksel'den yapılan rallinin yola çıkması dolayısıyla Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği önünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy katıldı.

Büyükelçi Bozay, "Bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl hem gastronomiyi hem geleneksel ralliyi birleştirdik." dedi.

Ralliye katılan araçların Türk mutfağını tanıtmak amacıyla Türkiye'ye giderken Avrupa ülkelerinde duracağını belirten Bozay, "Düsseldorf'ta, Lübliyana'da, Belgrad'da, Sofya'daki temsilciliklerimizde yemeklerimizin tanıtımına yönelik faaliyetler olacak. İlk tadımı Avrupa'nın başkenti Brüksel'den yaparak rallicilerimizi yolculuğa uğurlayacağız." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy da rallinin bu yılki başlangıç noktası olan Belçika ile Türkiye arasındaki dostluğu vurguladığını, katılımcılar arasında Belçikalıların da bulunduğunu söyledi.

Daha önceki görevinde Sofya'da bu rallinin Avrupa'daki bitişine tanıklık ettiğini dile getiren Ulusoy, "Şimdi de başlangıcına tanıklık ediyorum. Her iki ülke arasında ve bütün Avrupa Birliği ile dostluğumuzu vurgulayan yeni bir etkinlik olduğunu memnuniyetle görüyoruz ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ralli, Türk turizmi ve mutfağını tanıtmayı amaçlıyor

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin organizatörü Nadir Serin, rallinin Türkiye'deki organizasyonunu 12 yıldır AB Başkanlığı ile yaptıklarını söyledi.

"Amacımız ralliye katılan yarışmacıları Türkiye'de bir turist olarak değil misafir olarak ağırlamak." diyen Serin, yarışmacıların neredeyse tamamının AB ülkelerinin vatandaşları olduğu bilgisini verdi.

Kovid-19 salgınından önce ralliye 150'ye yakın aracın katıldığını, geçen yıl rallinin salgın dolayısıyla yapılamadığını hatırlatan Serin, bu yıl 20'ye yakın aracın yola çıkacağını aktardı.

Serin, "Önceden bir yerde toplanıp start veriyorduk. Salgından dolayı bu yıl herkes bulunduğu ülkeden aynı gün aynı saatte start alıyor. 21 Mayıs'ta Kapıkule sınır kapısında olacağız. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Bakanı bizi orada karşılayacak." dedi.

İstanbul'da Sultanahmet Meydanında toplanacaklarını ve buradan tekrar yola çıkacaklarını aktaran Serin, Ankara, Kapadokya, Adana, Antalya'ya giderek Dalyan'da ralliyi sonlandıracaklarını ifade etti.

Serin, rallinin amacının hız yapmak olmadığını, "Türkiye'nin turizm için ne kadar güvenilir olduğu ve salgın koşullarında da önlemlere uyarak Türkiye'nin ziyaret edilebileceği" mesajını vermek istediklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'in "Gastronomi Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Serin, gittikleri ülkelerde araçlardan biriyle Türk mutfağından örnekleri o ülkenin vatandaşlarına sunacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir