Euronext Oslo Bors'u Satın Almak İçin Teklif Verdi

– Avrupa hisse senedi piyasası Euronext, Norveç hisse senedi piyasası Oslo Bors'u 625 milyon euro karşılığında satın almaya hazır olduğunu duyurdu.

Eueonext'in ayrıca, teklifin kabulünden ödemenin tamamlanacağı süre boyunca yıllık yüzde 6.0 faiz ödemeye hazır olduğunu ve teklifin, 11 Şubat tarihine kadar geçeli olmakla birlikte daha ileri bir tarihe uzatılabileceğini açıkladı.

Amsterdam merkezli şirket, satın almanın gerçekleşmesi için ihtiyaç olan yüzde 51'lik kotaya karşılık yatırımcıların yüzde 50.5'lik bölümünün bir desteğe sahip olduğunu belirtti.

Teklif belgelerine göre satın alma işlemi Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmak zorunda.

Euronext Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephane Boujnah, "Euronext, hızla gelişen ve gittikçe büyüyen rekabetçi küresel pazarda Oslo Børs'u bünyesine katarak rekabetçi konumlandırmasını geliştireceğine, Norveç'in finansal ekosistemi ile olan ilgisini daha da artıracağına ve güçlü bir uluslararası hisse senedi piyasasını bünyesine katarak, Avrupa pazarı altyapısında lider konuma geleceğine inanıyor" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA