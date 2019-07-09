Euronews'ten SETA'ya kınama: Raporda basın özgürlüğü hiçe sayılıyor

Euronews'ten SETA'ya kınama: Raporda basın özgürlüğü hiçe sayılıyor

Uluslararası haber kanalı Euronews, SETA'nın basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporunu kınadı. Raporun basın özgürlüğünü tamamen hiçe sayılarak hazırlandığı belirtilen açıklamada "Euronews'te çalışan Türk gazetecilerimizle ilgili iddiaları kabul etmiyoruz" denildi.

Euronews'ten SETA'ya kınama: Raporda basın özgürlüğü hiçe sayılıyor

Fransa merkezli haber kanalı Euronews, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporunu kınadı.

Sosyal medyada yayımlanan açıklamada SETA tarafından hazırlanan rapora tepki gösterildi. Euronews açıklamasında şu ifadeler yer aldı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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