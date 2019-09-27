Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

“IŞİD'in Avrupalı Çocukları”, dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.

27.09.2019 21:45
Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.


IŞİD'in Suriye'deki son kalesinin yıkılması sonrası, terör örgütü ile bağlantısı olan ve olduğu düşünülen binlerce aile, ülkenin kuzeydoğusundaki sayısı ne kadar olduğu bilinmeyen gözaltı kamplarına yerleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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