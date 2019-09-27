Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

27.09.2019 21:45

"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.



IŞİD'in Suriye'deki son kalesinin yıkılması sonrası, terör örgütü ile bağlantısı olan ve olduğu düşünülen binlerce aile, ülkenin kuzeydoğusundaki sayısı ne kadar olduğu bilinmeyen gözaltı kamplarına yerleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle