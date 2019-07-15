Euronews Arnavutça'nın ardından Sırpça yayına başlıyor

Uluslararası haber kanalı Euronews, Sırpça televizyon ve dijital yayınlarına başlamak için Sırbistan merkezli HD-WIN medya grubuyla anlaşma imzaladı.

Güvenilir ve bağımsız yayıncılık anlayışını Sırbistan ve Sırp dilinin konuşulduğu bölgelere yaymak isteyen Euronews bu anlaşmayla dünyadaki ilk "glokal" medya olma yolunda bir adım daha attı. Euronews.com'da Görüntüle