Euromoney'den TEB Özel'e "En İyi Özel Bankacılık" ödülü

26.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:04

TEB Özel Bankacılık, "En İyi Özel Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, Euromoney dergisi tarafından 2 bin 300'ü aşkın sektör profesyoneliyle gerçekleştirilen "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması"nda Türkiye'deki "En İyi Özel Bankacılık" ödülünü kazanan TEB Özel, "Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Hizmetleri", "Gelecek Nesil Programları", "Sosyal Etki Yatırımları", "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetiminde En İyi Veri Yönetimi ve Veri Güvenliği" ile "En İyi Yenilikçi Teknoloji Uyarlaması" olmak üzere 6 alandaki hizmetleriyle ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması"nda "En İyi Özel Bankacılık" başarısını elde etmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyor, her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz. 30 yılı aşkın süredir özel bankacılık alanında sürdürdüğümüz güvenilir ve tutarlı çizgimiz ile istikrarımızı bozmadan yolumuza devam ediyor, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda farklı ürünler ve hizmet modelleri geliştiriyoruz. Türkiye genelinde 11 Özel Bankacılık Merkezi ve 4 şube içi hizmet noktasında müşterilerimize ulaşıyoruz. Tüm bu başarılı çalışmalarımızın uluslararası finans camiası tarafından ödüllendirilmesi ise daha iyi çalışmamız için bize motivasyon kaynağı oluyor. Kısa bir süre önce International Finance tarafından aldığımız birincilik ödülünün ardından finans ve bankacılık dünyasının önemli dergilerinden Euromoney tarafından 'en iyi' olarak ödüllendirilmek bizlere büyük bir gurur verdi ve aynı zamanda başarımızı da tazeledi. Çünkü bu ödüller sadece bankamızın ürün ve uygulamalarının başarısını tescil etmekle kalmıyor, aynı zamanda TEB olarak benimsediğimiz 'danışman banka' anlayışımızın bir göstergesi olarak öne çıkıyor."

Bu ödüle sahip olmanın altında büyük bir özveri ve çalışma olduğunu aktaran Mendi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla farkındalığı artan sosyal girişimcilik kavramına yönelik de çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu Ashoka ile birlikte "Açık Açık Sosyal Girişim" projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Mendi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal girişimlerin hızlı, güvenli ve başarılı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yine Ashoka Türkiye ile sosyal finans kavramı odağında, sosyal girişimlerin finansal desteklere erişimlerini kolaylaştırma amacıyla Sosyal Finans Toplantıları ve Fark Yaratan Yatırımlar Network Buluşmaları da düzenliyoruz. Bu etkinliklerde sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerinin desteklenmesi için çalışıyoruz. TEB Özel müşterilerinin sanat eserleri ve koleksiyonlarını paylaşabildikleri TEB Özel Dijital Müze, TEB Özel müşterilerine özel farklılaştırılan CEPTETEB Özel uygulaması ile günlük piyasa raporlarına, özel kampanya ve ayrıcalıklara ulaşım, işlem talimatlarını güvenli elektronik ortamda imzalamaya olanak tanıyan Mobil Onay hizmeti bunlardan sadece birkaçı... Tüm bu dijital çalışmalardaki en büyük hedefimiz Özel Bankacılık müşterileri için güvenli, pratik ve çağın dijital gereksinimleri ile paralel ürünleri hızla sunmak. Bu alanda Robo Advisory, dijital portföy görüntüleme ve yönetimi gibi birçok proje için de çalışmalarımız devam ediyor. Burada hem TEB olarak dijital alandaki tecrübemizi hem de ortağımız BNP Paribas'ın Wealth Management alanında dünyadaki diğer tecrübelerini bir potada eritip en iyi servisi sunmayı hedefliyoruz."

TEB Özel Bankacılık, 2019 yılında, International Finance'ten En Yenilikçi Özel Bankacılık, World Finance ve Global Finance'ten de "En İyi Özel Bankacılık" ödüllerinin sahibi olmuştu.

Kaynak: AA