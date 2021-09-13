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Eurometall, yeni market araba serisini pazara sundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eurometall, yeni market araba serisini pazara sundu

Ar-Ge çalışmalarına hız veren Eurometall, yeni ürünü market arabasını pazara sundu.

Ar-Ge çalışmalarına hız veren Eurometall, yeni ürünü market arabasını pazara sundu.

Eurocar Eco market arabasının ergonomi, inovasyon ve kaliteli yapısı ile pazarda yer alacağını ifade eden Eurometall Pazarlama Satış Yönetmeni Emre Ergün, "Perakende sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan market arabaları konusunda Eurometall'in Eurocar markası altında farklı modeller ile kalite, ergonomi, dayanıklılık ve inovatif çözüme dayalı bir ekipman tedarik süreci sağlamaktayız. Pazara yeni sunduğumuz Eurocar Eco market arabası şimdiden büyük ilgiyle karşılandı. Market, süpermarket, hipermarket gibi sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda, faaliyet gösteren işletmelerin ekipmanlarını yenileyerek kaliteden taviz vermeden en uygun fiyat ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Satış öncesi ve sonrası hizmet süreçlerinde, müşteri ihtiyaç, talep ve önerilerini en ince ayrıntısına kadar titizlikle değerlendiriyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşterinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde öngörmek, ürün geliştirme serüveninde en büyük kılavuzumuzdur. Markaların talebine ve ihtiyaca göre ekipman önerilerinde bulunuyoruz. Yeni satışa sunulan 75 litre, 100 litre ve 120 litrelik Eurocar Eco market arabalarının satışına bu sebeple öncelik verdik. İşletmelerin market arabalarının hacimsel tercihlerini belirlemede önemli kıstaslar vardır. Bu kıstasların başında, işletmelerin metrekare büyüklüğü ve işletmenin aylık ortalama sepet hacimleri gibi belirleyici kriterler bulunmaktadır" dedi.

Ekipmanların alışveriş sürecini direk etkilediğini vurgulayan Ergün, "Tüketiciler, bir işletmeyi ziyaret ettiğimizde farkında olarak ya da olmayarak birçok ekipmanla karşılaşıyor. Bu ekipmanların sunduğu imkanlarla alışveriş sürecini yönlendiriyor. Tüketicilerin planlı veya plansız alışverişlere göre farklılık gösteren ilgi ve konsantrasyon düzeyi, ekipmanların arızalı veya yıpranmış olması ile alışverişi sonlandırma aşamasına kadar gidiyor. Eurometall Eurocar market arabalarında müşteri ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan inovasyonlara imza attık. Market içerisinde kaliteli ekipmanlar ile konforlu alışveriş yapma imkanı sunan mağazaların satışlarında daha olumlu geri dönüş almalarının yanında diğer mağazalara oranla daha başarılı olduklarının gözlemlenmektedir. Bu analiz bir kez daha müşteri memnuniyetinin ne kadar değerli olduğunu bize göstermektedir" şeklinde konuştu. - BURSA

Eurometall, yeni market araba serisini pazara sundu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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