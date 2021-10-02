Euromaster lastik oteli hizmetiyle lastiklerin ömrünü uzatıyor

Euromaster, kış ve yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar koruyan lastik oteliyle müşterilerine en iyi depolama hizmetini garanti ediyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre Euromaster, Grup çatısı altında Türkiye'nin 54 ilinde yer alan 154'e varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veriyor.

Türkiye'de ticari araçlar için zorunlu olan, bununla birlikte Euromaster'ın tüm araç sahiplerinin güvenliği için de önerdiği kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla başlıyor.

Michelin Grubu çatısı altında hem lastik hem araç bakım hizmeti sunan Euromaster, verdiği lastik oteli hizmetiyle araç kullanıcılarının yaz ve kış lastiklerini en uygun koşullarda saklıyor.

250 bin adede ulaşan lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da öncelikli tercihi olan Euromaster, yılda ortalama 33 bin müşterinin lastiklerini her şey dahil lastik oteli olan "Master Otel" bünyesinde saklıyor.

Euromaster, teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin depolama alanlarıyla her markadan filo ve bireysel kullanıcıların lastiklerine hitap ederken, bakım işlemleri de uzman teknisyenlerle gerçekleşiyor.

Euromaster'ın sunduğu hizmetler arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor.

İlave lastik garantisiyle çukura girme, kaldırıma çarpma ve yanakta balon gibi tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarının yüzde 70'i 1 yıl süre ile Euromaster tarafından karşılanıyor. Bununla beraber, tamiri mümkün lastik hasarları ise ücretsiz olarak garanti kapsamına alınıyor.

"Teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini aktardı.

Penalba, "Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. 1 Aralık 2021 itibarıyla artık araç kullanıcıları ve filo sahiplerinin yaz lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. Biz de Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.