Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri - Haber
Michelin, Türkiye, Güncel

Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 46 ilinde yer alan 138 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç kullanıcılarına yönelik hazırladığı tavsiyelerle daha uzun bir lastik ömrü için nelerin yapılması gerektiğini aktardı.

14.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:58
Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 46 ilinde yer alan 138 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç kullanıcılarına yönelik hazırladığı tavsiyelerle daha uzun bir lastik ömrü için nelerin yapılması gerektiğini aktardı.

Euromaster'dan yapılan açıklamaya göre, lastiklerin ömür ve kilometre performansında birçok değişken etkili oluyor. 5 yıl veya daha fazla süre kullanılan lastiklerin, uzman bir servis tarafından yılda en az bir kez lastik fiziksel yapısı, aşınma, diş derinliği, yol tutuşu ve fren performansını kapsayan kontrollerinin yapılması gerekiyor.

Bir lastiğin ömrünün en somut belirleyicisini ise lastik diş derinliği oluşturuyor. Bu bağlamda Michelin, lastiklerini bünyesindeki teknolojiye uygun olarak 1,6 mm diş derinliğine kadar kullanıma uygun olacak şekilde üretiyor. Dolayısıyla Michelin ve Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servisi Euromaster, Michelin lastiklerinin 1,6 mm'ye kadar kullanılmalarını tavsiye ediyor.

Genellikle üretiminden itibaren 10 yıl raf ömrü biçilen lastiklerin, bu süreyi tamamladıktan sonra diş derinliği sınırını aşmamış olsa bile artık kullanılmaması gerekiyor.

Doğru lastiğe doğru basınç

Euromaster, bir lastiğin kullanım süresinin araca, sürüş koşullarına, yaşanılan iklim ve yol koşullarına bağlı olarak uzatılabilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. İlk olarak lastik basıncının, araç kullanım kılavuzunda, sürücü kapısı üzerinde veya yakıt deposu kapağında yer alan araç lastik basınç değerlerine uygun bir şekilde ayarlanması gerekiyor.

Subapta çatlak, subap kapağında yırtık ya da lastik patlağı gibi bir dış etken yoksa lastikler ayda ortalama 1 PSI basınç kaybediyor. Dolayısıyla ayda bir kez kontrol edilmesi gereken lastik basınç değerleri doğru yapıldığında, sürüş güvenliği ve erken aşınmanın yanında yakıt tasarrufuna da katkı sağlıyor.

Lastiklerin düzensiz aşınmasını önlemek için ise her 10 bin kilometrede bir veya yılda en az bir kez, araç ön düzen ayarlarının kontrol edilmesi ve lastik rotasyonu işlemi tavsiye ediliyor.

Ayrıca araç yıkatma esnasında, lastiklerde çatlaklar oluşturabilen kimyasal veya parlatıcılarla lastiklerin temas etmemesi de önem taşıyor. Euromaster, araç kullanıcılarının beklentilerine en uygun lastikler hakkında müşterilerini bilgilendirerek, sunduğu ücretsiz check-up hizmetiyle de lastik kullanımı esnasında yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Haber
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Haber
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü Haber
Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için önerdiği formülü çürüttü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Göksel Gümüşdağ
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:27:50. #1.15#