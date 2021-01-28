Euromaster'dan sürücülere kış lastiği uyarısı

Michelin Grubu çatısı altında hizmet veren Euromaster, ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını, soğuk havalar nedeniyle her segmentteki araç sahiplerine öneriyor.

Michelin Grubu çatısı altında hizmet veren Euromaster, ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını, soğuk havalar nedeniyle her segmentteki araç sahiplerine öneriyor.

Euromaster açıklamasına göre, Türkiye'nin 52 ilinde yer alan 150'ye varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, ocak ayı itibarıyla ağırlaşan kış şartlarına karşın kış lastiğinin önemine dikkati çekiyor.

Euromaster, ısının 7 derece veya altına düştüğü tüm hava ve yol şartlarında buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için kış lastiği gerekliliğinin bir kez daha altını çizdi.

Türkiye'de ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için öneren Euromaster, tüm sürücüleri kış şartlarına hazır olmaya davet ederken, kış lastiği kullanımına ilişkin püf noktalarını aktardı.

Özel olarak formüle edilmiş kauçuklardan üretilen kış lastikleri; otomobillerin buzlu ve karlı yollarda kontrol edilmesini kolaylaştırıyor. Daha geniş sırt blokları ve kar birikimini önleyen ekstra kanallara sahip kış lastikleri, yol tutuşu için ekstra kavrama gücü sağlıyor.

Kış şartlarında 4 lastiğin de kış lastiği olmasına ise savrulma ve kaymaların yaşanmaması açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle lastiklerin sırt desenleri ve performans özellikleri farklı ise sürücünün direksiyon hakimiyeti olumsuz etkileniyor.

Euromaster, "lastik oteli" ile lastikleri koruyor

Euromaster, araç kullanıcılarının kış ve yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar koruyan "lastik oteliyle" müşterilerine en iyi depolama hizmetini garanti ediyor. Lastikleri teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir ortamda "master otel" kapsamında muhafaza eden Euromaster, bu sayede lastiklerin ömrünü uzatırken, bakım işlemlerini de uzman teknisyenleriyle gerçekleştiriyor.

Geniş lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da öncelikli tercihi olan Euromaster, yılda ortalama 33 bin filo aracının lastiklerini her şey dahil lastik otelinde saklıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek, bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini vurguladı.

Penalba, "Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. Keza araç kullanıcıları ve filo sahiplerinin lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Euromaster'dan ilave lastik garantisi

Verilen bilgiye göre, Euromaster'ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetler arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor. Euromaster, çivi batması, çukura girme, kaldırıma çarpma ve yanakta balon gibi tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını bir yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 70'ini karşılıyor. Tamiri mümkün lastik hasarları için ise tamir ücreti yine Euromaster tarafından karşılanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan