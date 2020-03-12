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EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm...

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

12.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:28
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm...

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. - İSTANBUL

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

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