EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm... EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. - İSTANBUL Kaynak: İHA