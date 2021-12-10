EuroLeague ve EuroCup'a içerik partneri

Castrol EDGE, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Avrupa'nın en prestijli iki Basketbol organizasyonu olan EuroLeague Basketball ve EuroCup'ın içerik partneri oldu.

Futbol dünyasında birçok sponsorluklar yürüten Castrol; Avrupa'daki basketbol taraftarlarının da coşkusuna ortak olmak amacıyla EuroLeague Basketball ve EuroCup'ın içerik partnerliğini üstlendiğini duyurdu.

Bu iş birliği kapsamında; 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları boyunca spor severler tarafından yapılacak oylamalarla ve sıvı titanyum ile güçlendirilmiş Castrol EDGE'in desteğiyle her hafta ligin "Baskı altında gerçek performansını ortaya çıkaran oyuncuları" seçilecek. Ayrıca, mücadeleyi kazanma baskısının yoğun biçimde hissedildiği basketbol arenasında performansını katlayan sporcular sosyal medya aracılığıyla paylaşılacak.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlisöz, yeni iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Müsabakalardaki baskı hissinin oyuncu için adeta itici bir güce dönüştüğü bu heyecan verici karşılaşmaların stratejik parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Castrol olarak yüzyılı aşkın süredir işimiz; sıvı mühendisliği ve yıllar içinde edindiğimiz deneyimle basınç altında dahi en iyi performans gösteren madeni yağları üretmek. Basketbolda takımı başarıya götüren 'baskı altında bile gerçek performansı ortaya koymak' gibi birçok öge bizim işimizde de tamamıyla geçerli." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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