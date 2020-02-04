Euroleague, FIBA Avrupa'ya tazminat ödeyecek

04.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:57

Lüksemburg Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa ve Euroleague arasındaki anlaşmanın feshi ile ilgili olarak, FIBA Avrupa lehine karar verdi. Temyiz Mahkemesi, Euroleague'in itirazını reddetti ve FIBA Avrupa'ya 900 bin Euro artı faiz, 2 bin Euro tazminat ile yargılamanın tüm masraflarını ödemesini emrederek, ilk davada verdiği kararını onayladı.



Lüksemburg Temyiz Mahkemesi, FIBA Avrupa ve Euroleague arasındaki anlaşmanın feshi ile ilgili olarak, FIBA Avrupa lehine karar verdi. Temyiz Mahkemesi, Euroleague'in itirazını reddetti ve FIBA Avrupa'ya 900 bin Euro artı faiz, 2 bin Euro tazminat ile yargılamanın tüm masraflarını ödemesini emrederek, ilk davada verdiği kararını onayladı. Alınan karar FIBA Avrupa'nın, 2012 yılında onaylanan ve 2017 yılında uygulanmaya başlanan yeni FIBA takvimi ile Euroleague anlaşmasının hükümlerini bozmadığı yönünde oldu.



2004 yılında FIBA Europe ve ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği), Avrupa'da kulüpler arası turnuvaların organizasyonunu düzenlemek için bir anlaşma imzalamıştı. 2010 yılından itibaren Euroleague, ULEB'in FIBA Avrupa'ya olan 400 bin Euro ödeme yükümlülüğünü üstlenmişti. Euroleague 2012 yılının Aralık ayında, FIBA'nın 2017 yılında başlatacağı yeni takvimi öne sürerek anlaşmayı bitirmek istemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA