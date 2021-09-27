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EuroLeague'den işbirliği anlaşması -1-

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- EuroLeague'den işbirliği anlaşması Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan EuroLeague, Türk lezzet markası Domino's ile sponsorluk anlaşmasını sürdürdüğünü duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - - EuroLeague'den işbirliği anlaşması

İSTANBUL - Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan EuroLeague, Türk lezzet markası Domino's ile sponsorluk anlaşmasını sürdürdüğünü duyurdu.

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan EuroLeague, Türk lezzet markası Domino's ile sponsorluk anlaşmasını uzattığını duyurdu. Bugün İstanbul'da gerçekleşen anlaşmanın basın toplantısına DP Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, Domino's Pazarlama ve Satış Direktörü Pınar Lafçı Togay ve EuroLeague Kurumsal Ortaklıklardan Sorumlu Direktör Kimon Stefos katılım sağladı. Toplantıda konuşan DP Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, "Herkesin keyifli vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, tüketicilerimizle her yerde beraber olma misyonumuzu spor ve basketbol tutkunlarına yönelik bir desteğe taşımaya karar vermiş ve EuroLeague resmi lezzet sponsorluğumuzu geçen yıl başlatmıştık. Bu yıl da aynı yaklaşımımızı koruyarak sponsorluğumuza devam ediyoruz. Her şeyden önce Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague ile olan partnerliğimiz bizim için gurur verici. Aynı zamanda basketbolun ve basketbol tutkunlarının en heyecan verici anlarına destek sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Stefos: "Küresel çapta 2 yapının anlaşması"

EuroLeague Kurumsal Ortaklıklardan Sorumlu Direktör Kimon Stefos ise, "Bugün burada sizlere Domino's gibi ikonik bir markanın bize olan güvenini yenilediğini duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Küresel çapta başarıya ulaşmış iki kurumsal yapının bu uzun süreli ilişkisi asla tesadüf değil. Bu anlaşma, yarışmalarımızın popülaritesindeki artışın, kulüplerimiz ve partnerlerimizle birlikte yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarının bir başka göstergesi. 2020 yılından bu yana belirli bir stratejik planlama doğrulusunda, ne istediğimizi bilerek ortak hedeflerimize ulaşmaya odaklandık. Küresel etkimizi geliştirmenin yanı sıra hedef kitlelerimizle etkileşimimizi arttırdık. Aslan Saranga'ya EuroLeague'e güveni için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

EuroLeague'den işbirliği anlaşması -1-

EuroLeague'den işbirliği anlaşması -1-

EuroLeague'den işbirliği anlaşması -1-

EuroLeague'den işbirliği anlaşması -1-

EuroLeague'den işbirliği anlaşması -1-
İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor Haberleri
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Haber: EuroLeague'den işbirliği anlaşması -1- - Haberler Spor
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