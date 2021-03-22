EuroLeague'den Ergin Ataman'a 1 maç ceza
22.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:48
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle EuroLeague Yönetimi tarafından 1 maç ceza verildi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle EuroLeague Yönetimi tarafından 1 maç ceza verildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes - Panathinaikos maçında takımın başında olamayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı