EuroLeague'den Ergin Ataman'a 1 maç ceza
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EuroLeague'den Ergin Ataman'a 1 maç ceza

22.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:48
EuroLeague'den Ergin Ataman'a 1 maç ceza

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle EuroLeague Yönetimi tarafından 1 maç ceza verildi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle EuroLeague Yönetimi tarafından 1 maç ceza verildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes - Panathinaikos maçında takımın başında olamayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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