Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonların durdurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonların durdurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 virüs salgınının artık pandemi olduğunu ilan etmesinin ardından, kulüplerle müsabakaları geçici olarak askıya almak için değerlendirme yapıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları EuroLeague, 7DAYS EuroCup, Euroleague Basketbol Adidas Yeni Nesil Turnuvası'nı kapsayan kararın bugün verilmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA