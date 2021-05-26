Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu Vasilije Micic
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Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu Vasilije Micic

Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu Vasilije Micic
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic oldu.

Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic oldu.

Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu açıklandı. Taraftarların, medya mensuplarının, başantrenör ve takım kaptanlarının oyları sonucunda 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic seçildi. Sezonun geride kalan bölümünü 16.3 sayı, 2.6 ribaund, 4.8 asist, 1.2 top çalma istatistikleri bitiren Micic, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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