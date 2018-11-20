Euroleague'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu! Fenerbahçe İkinci Favori

İddaa Risk Yönetimi, bu sezon EuroLeague'de şampiyonluk için Fenerbahçe'yi iki numaralı, Anadolu Efes'i ise yedi numaralı favori olarak gösterdi.

Vitoria-Gasteiz'deki Final Four öncesi şampiyonluğun favorisi olarak CSKA Moskova gösterildi.

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 CSKA

3.80 Fenerbahçe

4.00 Real Madrid

8.00 Barcelona

9.00 Panathinaikos

9.00 Olympiakos

15.00 Anadolu Efes

18.00 Baskonia

18.00 Milano

30.00 Zalgris

40.00 Maccabi

60.00 Khimki

90.00 Bayern