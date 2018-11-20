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Euroleague'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu! Fenerbahçe İkinci Favori

İddaa risk yönetimi Euroleague'de bu sezon şampiyonluk için CSKA ile birlikte Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi.

İddaa Risk Yönetimi, bu sezon EuroLeague'de şampiyonluk için Fenerbahçe'yi iki numaralı, Anadolu Efes'i ise yedi numaralı favori olarak gösterdi.

Vitoria-Gasteiz'deki Final Four öncesi şampiyonluğun favorisi olarak CSKA Moskova gösterildi.

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 CSKA

3.80 Fenerbahçe

4.00 Real Madrid

8.00 Barcelona

9.00 Panathinaikos

9.00 Olympiakos

15.00 Anadolu Efes

18.00 Baskonia

18.00 Milano

30.00 Zalgris

40.00 Maccabi

60.00 Khimki

90.00 Bayern

Kaynak: Skorer

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