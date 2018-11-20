Euroleague'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu! Fenerbahçe İkinci Favori
İddaa risk yönetimi Euroleague'de bu sezon şampiyonluk için CSKA ile birlikte Fenerbahçe'yi favori olarak gösterdi.
İddaa Risk Yönetimi, bu sezon EuroLeague'de şampiyonluk için Fenerbahçe'yi iki numaralı, Anadolu Efes'i ise yedi numaralı favori olarak gösterdi.
Vitoria-Gasteiz'deki Final Four öncesi şampiyonluğun favorisi olarak CSKA Moskova gösterildi.
İşte şampiyonluk oranları:
3.00 CSKA
3.80 Fenerbahçe
4.00 Real Madrid
8.00 Barcelona
9.00 Panathinaikos
9.00 Olympiakos
15.00 Anadolu Efes
18.00 Baskonia
18.00 Milano
30.00 Zalgris
40.00 Maccabi
60.00 Khimki
90.00 Bayern
Kaynak: Skorer
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