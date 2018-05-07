Euroleague'de Şampiyonluk Oranları Belli Oldu! Fenerbahçe 2,20 Oranla Favori

İddaa risk yönetimi EuroLeague'de bu sezon ilk kez şampiyonluk için Fenerbahçe'yi bir numaralı favori olarak gösterdi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

2.20 Fenerbahçe

2.25 CSKA Moskova

2.75 Real Madrid

9.00 Zalgris

Obradovic: "Fenerbahçe gibi bir takım şu ana kadar nasıl sadece bir EuroLegue şampiyonluğu kazanır? Bu durum üzücü. Sadece Türkiye'de değil bütün Avrupa'da herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyor, bu bana gurur veriyor. "Şu ana kadar 100'den fazla eski oyuncum antrenörlük yapıyor. Bu durum benim ne kadar yaşlı bir teknik adam olduğumu gösteriyor" dedi.

EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN?

Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.