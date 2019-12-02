Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin
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Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

Turkish Airlines (THY) Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

02.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:40
Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

Turkish Airlines (THY) Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), 'in başarılı basketbolcusu seçildi.

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Euroleague'de Kasım ayının MVP'si seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, söz konusu süreçte çıktığı 5 müsabakada 26.2 sayı, 4.4 asist, 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Euroleague'deki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Efes'te 30.8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Larkin, Bayern Münih potasına 49 sayı atarak THY Euroleague tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA
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