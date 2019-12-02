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EuroLeague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

Turkish Airlines EuroLeague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin seçildi.

02.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:07
EuroLeague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

Turkish Airlines EuroLeague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) 'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin seçildi.

EuroLeague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes ligde Kasım ayında oynadığı beş müsabakayı da kazanırken, Larkin'in bu maçlarda toplam 131 sayı kaydettiği ve 153 verimlilik puanına sahip olduğu belirtildi. Birleşik Amerikalı yıldız oyuncu, geçen ay boyunca maç başına ortalama 30 dakika süre alırken 26.2 sayı, 3.8 ribaund, 4.4 asist ve 30.8 verimlilik puanı yakaladı.

Shane Larkin ayrıca Anadolu Efes'in tarihinde bu ödülü kazanan beşinci oyuncu oldu. 27 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz hafta oynanan Bayern Münih maçında 49 sayı ile EuroLeague'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanını elde etmişti.

Kaynak: DHA
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