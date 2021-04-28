EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak
BBC - Haberler | Spor

28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY EuroLeague Final Four maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY EuroLeague Final Four (Dörtlü Final) maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, bu kararın Alman ulusal ve yerel makamlarının tavsiyeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca karardan büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Karar doğrultusunda, Köln'deki Lanxess Arena'da oynanacak karşılaşmalara, tümü sıkı hijyen protokollerine uyma koşuluyla takımlar, personel ve belirli sayıda medya mensubunun alınabileceği belirtildi.

Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle salona giremeyen gazetecilere, salondaymışlar gibi çalışma fırsatları sunulacağı kaydedildi.

Anadolu Efes, Final Four'a çok yakın

Euroleague'de çeyrek final serisinde üçüncü maçlar dün başladı.

Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 80-76 yenildi ve seride durum 2-1 oldu.

Anadolu Efes, yarın Madrid'de, ya da yenilmesi halinde önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak maçı kazanması durumunda Final Four'a kalacak.

Fenerbahçe Beko ise bu akşam çeyrek final serisinde üçüncü maçta CSKA Moskova'yla karşılaşacak. Seride 2-0 geride bulunan Sarı Lacivertlilerin elenmemek için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor.

Diğer çeyrek final serilerinde ise Barcelona ile Zenit St. Petersburg arasında 1-1'lik eşitlik var.

Armani Milano ise Bayern Münih karşısında 2-0 önde.

BBC
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Diego Ömer Ali Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:29:05. #1.16#

title