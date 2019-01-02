THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı Anadolu Efes-Bayern Münih mücadelesi ile başlayacak. THY Eurolegaue'de 16. hafta heyecanı yarın ve 4 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlarken, Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında Barcelona Lassa'nın konuğu olacak. Fenerbahçe Beko ise, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Saski Baskonia ile oynayacak. THY Euroleague'de 16. Haftanın programı şu şekilde:

3 Ocak Perşembe 20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih 22.45 EA7 Olimpia Milano - Buducnost Podgorica 22.45 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv 23.30 Gran Canaria - BC Khimky

4 Ocak Cuma 20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia 21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Mokova 22.00 Olympiakos - Panathinaikos 23.00 Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen

(İHA)

Kaynak: İHA