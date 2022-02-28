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EuroLeague, 4 Rus takımının maçlarını askıya aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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EuroLeague, 4 Rus takımının maçlarını askıya aldı

EuroLeague, Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un Turkish Airlines EuroLeague'e; Lokomotiv Kuban Krasnodar'ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

EuroLeague, Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg'un Turkish Airlines EuroLeague'e; Lokomotiv Kuban Krasnodar'ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alındığını açıkladı.

EuroLeague, gerçekleştirilen toplantı sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle 4 Rus kulübünün Avrupa organizasyonlarına katılımlarını askıya aldığını açıkladı. Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St Petersburg Turkish Airlines EuroLeague'e Lokomotiv Kuban Krasnodar'ın ise 7DAYS EuroCup'a katılımlarının askıya alan EuroLeague, sürecin olumlu seyretmemesi halinde lig sıralamalarının belli olması adına Rus takımlarının tüm sezon maçlarını iptal edeceğini duyurdu.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Euroleague, Krasnodar, Moskova, Rus, Spor, Haberler

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