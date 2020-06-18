Eurogroup Başkanı: Kurtarma fonu yeşil ekonomi ve dijitalleşmeyle bağlantılı olacak
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Eurogroup Başkanı: Kurtarma fonu yeşil ekonomi ve dijitalleşmeyle bağlantılı olacak

Avrupa Birliği liderleri Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek uzun vadeli bütçeyi görüşmek için bir araya geliyor.

18.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:20

Avrupa Birliği liderleri Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek uzun vadeli bütçeyi görüşmek için bir araya geliyor. Bütçe, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan resesyonla başa çıkmak için bir kurtarma fonu da içeriyor. View on euronews

Eurogroup Başkanı: Kurtarma fonu yeşil ekonomi ve dijitalleşmeyle bağlantılı olacak
Kaynak: Euronews.com

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