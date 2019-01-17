Eurogroup Başkanı Centeno: Avrupa Vatandaşları Euroya Hiç Olmadığı Kadar Güveniyor

Eurogroup Başkanı Centeno: Avrupa Vatandaşları Euroya Hiç Olmadığı Kadar Güveniyor

Avrupa Birliği euro para biriminin 20. yıldönümünü kutlarken Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grup Başkanı Centeno ile bölge ekonomisini, Avrupa seçimlerini ve Brexit'e gebe 2019 yılı beklentilerini konuştuk.

Avrupa Birliği euro para biriminin 20. yıldönümünü kutlarken Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grup Başkanı Centeno ile bölge ekonomisini, Avrupa seçimlerini ve Brexit'e gebe 2019 yılı beklentilerini konuştuk.

Kaynak: Euronews.com

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