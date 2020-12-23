EUROGIA Topluluğu Genel Kurulu Enerjisa CEO'su Murat Pınar başkanlığında yapıldı
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EUROGIA Topluluğu Genel Kurulu Enerjisa CEO'su Murat Pınar başkanlığında yapıldı

23.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:22
EUROGIA Topluluğu Genel Kurulu Enerjisa CEO'su Murat Pınar başkanlığında yapıldı

Avrupa Birliğinin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA Topluluğu, Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar liderliğinde toplandı.

Avrupa Birliğinin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA Topluluğu, Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar liderliğinde toplandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve şarj alt yapısı, akıllı şebeke, depolama teknolojileri ve akıllı şehirler gibi alanlara odaklanan EUROGIA, bu odak alanları için geliştirilen proje önerilerini değerlendirerek standartlarını yakalayan en iyi projelere uygunluk veriyor.

İnovatif teknolojik çözümlerin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürüten topluluk, aynı zamanda fonlanan projelerin takip ve değerlendirmesini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Pınar, EUROGIA'nın Avrupa Birliğinde enerji alanında Ar-Ge çalışmalarının lokomotifi konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki başarılı Ar-Ge uygulamalarını ülkemize getirmek en önemli hedeflerimizden biri. Şirket olarak enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında sektörde yenilikçi yatırımlara imza atıyoruz. Global trendleri, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağımıza alarak yakından takip ediyoruz. Bu anlamda Türk ekosistemine yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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