Eurocup Women: Uni Gyor: 77 Elazığ İl Özel İdare: 65
Eurocup Women B Grubu 4. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'da karşılaştığı Uni Gyor'e 77-65 mağlup oldu.
ELAZIĞ (İHA) - Eurocup Women B Grubu 4. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'da karşılaştığı Uni Gyor'e 77-65 mağlup oldu.
University Hall Of Gyor'de oynanan maça iyi başlayan Macar takımı ilk periyodu 23-17 öne tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ İl Özel İdare, devreye 43-40'lık üstünlükle girmeyi başardı. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü eline alan Uni Gyor, çeyreği 60-51 önde geçti. Son periyotta farkı artıran Macar takımı salondan 77-65'lik galibiyetle ayrıldı.
4. maç sonunda 3. yenilgisini alan Elazığ İl Özel İdare, gruptan çıkma şansını iyice zora soktu. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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