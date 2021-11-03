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Eurocup Women: Uni Gyor: 77 Elazığ İl Özel İdare: 65

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eurocup Women: Uni Gyor: 77 Elazığ İl Özel İdare: 65

Eurocup Women B Grubu 4. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'da karşılaştığı Uni Gyor'e 77-65 mağlup oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Eurocup Women B Grubu 4. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'da karşılaştığı Uni Gyor'e 77-65 mağlup oldu.

University Hall Of Gyor'de oynanan maça iyi başlayan Macar takımı ilk periyodu 23-17 öne tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ İl Özel İdare, devreye 43-40'lık üstünlükle girmeyi başardı. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü eline alan Uni Gyor, çeyreği 60-51 önde geçti. Son periyotta farkı artıran Macar takımı salondan 77-65'lik galibiyetle ayrıldı.

4. maç sonunda 3. yenilgisini alan Elazığ İl Özel İdare, gruptan çıkma şansını iyice zora soktu. - ELAZIĞ

Eurocup Women: Uni Gyor: 77 Elazığ İl Özel İdare: 65

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