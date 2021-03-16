EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53
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EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53

16.03.2021 21:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:57
EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53

EuroCup Women son 16 turunda Kayseri'de oynanan karşılaşmada, KSC Szekszard, Saint-Amand Hainaut Basket takımını yenerek tur atladı.

EuroCup Women son 16 turunda Kayseri'de oynanan karşılaşmada, KSC Szekszard, Saint-Amand Hainaut Basket takımını yenerek tur atladı.

Saha: Kadir Has

Hakemler: Alin Faur xx, Alin Nicolae xx, Gilbert Hoxha xx

KSC Szekszard: Theodorean xx 5, Miklos, Studer xx 7, Gereben x 3, Friskovec x 2, Balint x, Kmjic x, Zele x, Goree xxx 10, Meccall xxx 13, Bonner xxx 26

Başantrenör: ZseljkoDjokic

Saint-Amand Hainaut Basket: Gustavsson x 2, Day xxx 13, Dubie x 5, Konate x 3, Bailey xx 12, Armant x 2, Kone x 4, Ewodo x, Slonjsak x 5, Lithard x 7

Başantrenör: Fabrice Fernandes

1.Periyot: 13-15 (Saint-Amand lehine)

Devre: 28-26 (KSC Szekszard lehine)

3.Periyot: 42-39 (KSC Szekszard lehine) - KAYSERİ

EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53
EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53
EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53
EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53
EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53
EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 22:01:59. #1.16#
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