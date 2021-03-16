EuroCup Women: Kayseri Basketbol: 86 Elazığ Özel İdarespor: 88
Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 yenilerek EuroCup Women son 16 turuna veda etti.
Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 yenilerek EuroCup Women son 16 turuna veda etti. Birevim Elazığ İl Özel İdaresi tur atladı.
Saha: Kadir Has
Hakemler: Jelena Tomic xx, Xhelal Mumini xx, Alija Ferevski xx
Elazığ İl Özel İdarespor: Gamze xxx 19, Nazlı, Mitchell xxx 25, Naile x, Esma x, Sera x, Sugranur x, Nuran x, Vitola xxx 23, Emma x 7, Jelena x, Nika xxx 14
Başantrenör: Aziz Akkaya
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi x, Zeynep x, Melis xx 8, Ayşegül xx 8, Gülse x, Miljkoviç x 2, Kalani Brown xxxx 34, Glory Johnson x 7, Kitja Laksa x 5, Esra Ural x, Tyasha Harris xxx 22
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 24-30 (Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 53-44 (Elazığ İl Özelidarespor lehine)
3.Periyot: 67-63 (Elazığ İl Özelidarespor lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı