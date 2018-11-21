Eurocup'taki Türk Derbisinde Kazanan İzmir Ekibi

FIBA Eurocup C Grubu 6. maçında Pınar Karşıyaka, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti.

Bu sonuçla İzmir temsilcisi grubu 2. sırada bitirerek adını 2. tura yazdırırken, İstanbul BBSK ise organizasyona veda etti.

---KÜNYE---

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Hakemler: Haris Bijedic xx, Ciprian Stoica xx, Alfred Jovovic xx Pınar Karşıyaka: Chatman xx 11, Henry xxx 22, Marei xx 7, Walker xx 10, Berke xx 9, Tayfun xx 9, İnanç x 2, İlkan xx 8, Berk x 8, Arça x Başantrenör: Özhan Çıvgın İstanbul BBSK: Babic xxx 17, Semih xxx 20, Holloway xx 9, Kulig xx 9, Mehmet xx 10, Mert Gizir x 1, Berent x 3, Minchev x 4, Ramazan x 2 Başantrenör: Hakan Yavuz 1. Periyot: 18-18 Devre: 31-35 (İstanbul BBSK lehine) 3. Periyot: 59-59

(İHA)