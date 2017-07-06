Eurocup'ta Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oldu

Bu sezon Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ'ın yer aldığı Eurocup'ta gruplar belli oldu.

Eurocup'ta gruplar, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Eurocup'ta bu sene Türkiye'yi Galatasaray, Darüşşafaka ve TOFAŞ temsil edecek. Turnuva 4 gruplu 6'şar takımdan oluştu. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Kura sonucunda Galatasaray Odeabank B, Darüşşafaka A ve TOFAŞ da D Grubu'nda yer aldı.

GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE:

A Grubu: UNICS Kazan, Darüşşafaka, Cedavita Zagreb, FIAT Turin, Morabanc Andorra La Vella, Parıs Levallois

B Grubu: Galatasaray Odeabank, Bayern Münih, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Grissin Bon Reggio Emilia, Lietkabelis Panevezys, Buducnost Voli Podgorıca

C Grubu: Lokamotif Kuban, Alba Berlin Zenit, Retabet Bilbao Basket, Retabet Bilbao Basket, Limoges CSP, Partızan Nis Belgrade

D Grubu: Gran Canaria, Zenit, TOFAŞ, Dolomiti Energia Trento, Ratiopharm Ulm, Asvel Basket Villeurbanne