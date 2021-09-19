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Eurocup'ta Elazığ İl Özel İdare Paok maçları Elazığ'da oynanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eurocup'ta Elazığ İl Özel İdare Paok maçları Elazığ'da oynanacak

Kadınlar Eurocup'ta mücadele edecek Elazığ İl Özel İdare'nin Eurocup ön eleme turunda Yunanistan ekibi Paok ile oynayacağı iki maç rakibin talebi üzerine Elazığ'da oynanacak.

Kadınlar Eurocup'ta mücadele edecek Elazığ İl Özel İdare'nin Eurocup ön eleme turunda Yunanistan ekibi Paok ile oynayacağı iki maç rakibin talebi üzerine Elazığ'da oynanacak.

Kadınlar Eurocup'ta yer alacak Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü ön eleme maçında Yunanistan ekibi Paok ile eşleşmişti. Fikstürüne göre ilk maç 28 Eylül'de Yunanistan'da, ikinci maç 30 Eylül'de Elazığ'ta oynanacaktı. Ancak Yunanistan ekibinin talebi ve FIBA'nın kabul etmesi neticesinde her iki maçın da Elazığ'da oynanmasına karar verildi. Alınan karara göre, ilk müsabaka 28 Eylül'de, ikincisi ise 30 Eylül'de saat 18.30'da İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanacak. Oynanacak eleme maçlarında galip gelen takım Eurocup Kadınlar B Grubu'nda mücadele edecek. - ELAZIĞ

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Haber: Eurocup'ta Elazığ İl Özel İdare Paok maçları Elazığ'da oynanacak - Haberler Spor
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