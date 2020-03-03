Haberler » Spor » EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75 - Spor

EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75

EuroCup Son 16 Turu G Grubu maçında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Rytas Vilnius'e 83-75 mağlup oldu.

03.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:53
EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75

EuroCup Son 16 Turu G Grubu maçında Doğa , deplasmanda Rytas Vilnius'e 83-75 mağlup oldu. Galatasaray, EuroCup'a son 16'da veda etti.


Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda oynadığı EuroCup Son 16 Turu G Grubu maçında Rytas Vilnius'e 83-75 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile EuroCup'a son 16 etabında veda etti.


Siemens Arena'da oynanan maçta ilk periyodu 20-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-27 geride gitti. 3. periyoduda da Rytas Vilnius 67-50 önde kapatırken, mücadeleden de 83-75 galip ayrıldı.


Galatasaray Doğa Sigorta, bu maçın ardından lige dönerek 7 Mart Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Salonu'nda oynanacak mücadele 17.30'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler