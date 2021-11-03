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EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

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EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

85 mağlup olarak grupta dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.

KAYSERİ (İHA) - 85 mağlup olarak grupta dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.

Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk periyotu deplasman ekibi Nesibe Aydın 16-24 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 33-43 geride girdi. Maçın 3. periyodunda 10 sayılık farklı 5'e indiren Bellona Kayseri Basketbol, son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini rakibine verdi ve sahadan 9 sayı farkla 76-85'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bellona Kayseri bu mağlubiyetle üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Levgenii Nagomyi (Ukrayna), Andrea Bongiomi (İtalya), Mlosav Kaludjeovic (Karadağ)

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (1), Brooque Williams xx (17), Egle Sventoraite xxx (30), Meltem Topaloğlu xx (8), Sevgi Tonguç x (3), Destiny Slocum xx (15),Gizem Tüzün x (2)

Nesibe Aydın: Jessica Thomas xx (10), Katsiaryna Snytsina xx (17), Merve Uygül x, Gülşah Duman x, Kamile Nacickaite xxx (27), Hülya Çoklar xx (8), Meltem Yıldızhan x (3), Harika Eldaş xx (16), Alaina Coates x (4)

1. Periyot: 16-24

Devre: 33-43

3. Periyot: 51-56 - KAYSERİ

EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

EuroCup Kadınlar D Grubu. 4.Maç

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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