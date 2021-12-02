Eurocup: BC Prometey: 92 Elazığ İl Özel İdare: 52

ELAZIĞ (İHA) - Eurocup Women B Grubu son hafta maçında Elazığ İl Özel İdare'de Ukrayna'da karşılaştığı BC Prometey'e 92-52 yenilerek, Avrupa defterini mağlubiyetle kapattı.

Eurocup Women B Grubu 6. hafta maçlarıyla sona erdi. Bu sezon Avrupa'da istediği sonuçları alamayan son hafta maçına formalite olarak çıkan Elazığ İl Özel İdare, BC Prometey'e 40 sayı farklı 92-52 yenildi. Slobozhansky Spor Arena'da oynanan maçta baştan sona etkili olan Ukrayna ekibi; ilk periyodu 20-12, ikinci periyodu 45-32, üçüncü periyodu 65-44 ve maçı 92-52 kazandı. Avrupa defterini 5 mağlubiyet, 1 galibiyetle kapatan Elazığ İl Özel İdare'de Kolby Morgan 15 sayıyla takımın en skoreri oldu. Ukrayna dönüşü Elazığ'a gelmeyecek olan bordo-beyazlı ekip, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursa BŞB maçı için Bursa'ya geçecek. - ELAZIĞ