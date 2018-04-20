Eurochem ve Hektaş, Türkiye'de Gübre Dağıtımı Konusunda Anlaşmaya Vardı

Önde gelen küresel gübre şirketi EuroChem Group AG ve Türkiye'nin önde gelen bitki koruma ürünleri şirketi Hektaş, Türkiye'de premium gübre tedariği, pazarlaması ve satışı konusunda bir sözleşme imzaladı.

EuroChem'in yüksek değerli ürünler konusundaki uzmanlığını ve yeni ürünlerini Hektaş'ın Türkiye'deki yaygın dağıtım ağı ve müşteri sadakat programları ile birleştiren iki şirket, EuroChem'in mevcut ürünlerine yönelik fırsatları değerlendirecek ve ülkede yeni nesil gübre ürünlerinin satışını yükseltecek. Bir yıllık sözleşmenin süresi, tarafların karşılıklı mutabakatı neticesinde uzatılabilecek.

EuroChem, 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor ve her geçen gün daha fazla bitki çeşidine yönelik standart ve yüksek kalitede gübrelerin satışını gerçekleştiriyor. Dünya Bankası'na göre tarım sektörü, Türkiye'nin işgücünün yüzde 25'ini ve Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının yüzde 7'sini oluşturuyor. Türkiye, dünyada en büyük 7'nci tarım üreticisi ve meyve, buğday ve pamuk üretiminde ilk 10 küresel üretici arasında yer alıyor.

EuroChem CEO'su Dmitry Strezhnev, "EuroChem ve Hektaş arasındaki bu sözleşme, Türkiye'deki çiftçilere EuroChem'in yüksek kalitedeki gübre ürünlerine ve tarım çözümlerine daha iyi erişim sağlayacak. Sözleşme, Avrupa'daki genişleme stratejimizin bir devamıdır" dedi.

Hektaş CEO'su Musa Levent Ortakçıer, "EuroChem gibi bir sektör lideri ile çalışmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu sözleşme, Türkiye'de yenilikçi ve çevre dostu bitki güçlendirme çözümleri ile ilgili gördüğümüz güçlü talebi vurgulamaktadır. Geleceğe yönelik iş birliğini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL