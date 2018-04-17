Eurochambres Başkanı Leitl'e Onursal Doktora Verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye- AB Gümrük Birliğinin genişletilmesi müzakerelerinin başlatılarak kısa sürede sonuçlandırılması her iki taraf için de ciddi kazanç sağlayacaktır." dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Senatosunca, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Christoph Leitl'e "Uluslararası Girişimcilik" alanında onursal doktora unvanı verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, üniversite binasında düzenlenen törendeki konuşmasında, Leitl'in Avrupa iş dünyasının çok önemli bir siması olduğunu ifade ederek, EUROCHAMBRES çatısı altında 2004 yılından beri birlikte çalıştıklarını söyledi.

Leitl'in gerçek bir girişimci ve Avrupa oda hareketine yürekten inanan bir lider olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB'un EUROCHAMBRES kurulduktan 8 yıl sonra Birliğe üye olmasının Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bütünleşme vizyonunu vurguladığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisi Avrupa ekonomisi ile entegre olurken, Türk oda sisteminin de Avrupa oda sistemiyle tamamen bütünleştiğini ifade ederek, "Bu bütünleşme süreci, TOBB'un EUROCHAMBRES Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlamış, bugün artık bütünleşmenin en ileri aşaması olan EUROCHAMBRES'ta Başkan Vekilliğine kadar ilerlemiştir." diye konuştu.

"Gümrük Birliğinin genişletilmesi müzakereleri kısa sürede sonuçlandırılmalı"

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Kuşkusuz bu ekonomik başarıda, Türkiye-AB ilişkilerinin çok önemli payı vardır. Türkiye'nin işleyen bir piyasa ekonomisi olmasında, AB bütünleşme çabaları belirleyici olmuştur. Aynı şekilde, Gümrük Birliği çıpasıyla gerçekleşen reformlar da Türkiye'nin üretim gücüne ciddi katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyonu konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, modernize edilecek Gümrük Birliğiyle kapsamın genişleyeceğini belirtti. Böylece ikili ticari ihtilafların çözümü için işleyen bir mekanizma geliştirileceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu nedenle, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin genişletilmesi müzakerelerinin başlatılarak kısa sürede sonuçlandırılması her iki taraf için da ciddi kazanç sağlayacaktır." dedi.

İş dünyası olarak iktisadi ilişkilerdeki başarının Türkiye'yi AB'ye daha da yakınlaştıracağına inandıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu nedenle Türk iş dünyası ve oda sistemini AB ile bütünleşmeye hazırladıklarını söyledi.

"Suyun sakin olması gerekiyor"

EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl da dinleyicileri Türkçe selamlayarak başladığı konuşmasında, çok duygusal bir an yaşadığını çünkü ilk kez fahri doktora unvanı aldığını belirtti.

Etkinlikte bir araya gelenlerin Türkiye'nin zenginliğini gösterdiğini kaydeden Leitl, "Bu zenginlik olduğu müddetçe 10 yıl sonra belki siz (Hisarcıklıoğlu) başkan olacaksınız. Hisarcıklıoğlu, aslında pek çok kez büyük bir oyla Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Son 10 yıldır Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. Görev süresi boyunca Avrupa ve Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalar takdir topluyor." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Leitl, iki tarafın sadece komşu değil aynı zamanda yakın dost ve birbirine güvenen paydaşlar olduklarına dikkati çekti.

Leitl, siyaset kanadının zaman zaman farklılıklar gösterebildiğini belirterek, "Ama burada suyun sakin olması gerekiyor ki ekonomi, bilim ve kültür gelişebilsin. Bu üç sac ayağının desteklenmesi gerekiyor." dedi.

Leitl, siyasi diyaloğun devam ettirilmesinin ekonomik yararlarının da olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından fahri doktora unvanı verilen Leitl, anı defterini de imzaladı.