Eurochambres Avrupa Entegrasyonun Vazgeçilmez Unsuru"

Türkyie Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES'ın (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) Avrupa entegrasyon sürecinin vazgeçilmez unsuru haline geldiğini belirterek "Ekonomik entegrasyon kalıcı barış, güvenlik ile ekonomik ve sosyal refahın ön koşuludur. Start-up'ların önünü açmalı, işletmeler için uygun koşulları sağlamalıyız. Hem ortak kurallara, hem de esnek bir ortama ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı da olan Hisarcıklıoğlu'nun birliğin Brüksel'de gerçekleştirilen 60. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne katıldığını ve Avrupa iş dünyasına seslendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, konuşmasında EUROCHAMBRES kurucularını, bu yola çıkarken Avrupa bütünleşmesinin iş dünyasının sesine de ihtiyaç duyacağını anladıkları için tebrik ettiklerini belirterek "Biliyoruz ki ekonomik entegrasyon kalıcı barış, güvenlik ile ekonomik ve sosyal refahın ön koşuludur. Bu kapsamda bizler iş dünyasının ihtiyaçlarını ön plana çıkardık, onlar için bir arada savaştık. EUROCHAMBRES Avrupa entegrasyon sürecinin vazgeçilmez unsuru haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

EUROCHAMBRES'ın Avrupa bütünleşmesinin geleceği üzerinde büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki zorlukları ortaya koymalıyız. Avrupa entegrasyonu, Avrupa kıtasının tamamını kapsamadığı sürece eksik kalacaktır. İçinde bulunduğumuz durum ise bu hedefi daha zor hale getirmektedir. Batı Balkanlar ve Türkiye'yi ele alın. Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile stratejik ilişkilerin, Rusya ile sağlıklı bir ilişkinin nasıl kurulacağı belirsizdir. İngiltere'nin ayrılma süreci Avrupa genelinde siyasi birçok tartışmaya yol açacaktır. İş dünyası olarak bizim için iç pazarın korunması büyük önem taşımaktadır. AB, İngiltere gibi önemli ve değerli bir üyeyi kaybetmektedir. İngiltere ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler mümkün olduğu kadar yakın tutulmalıdır."

Hisarcıklıoğlu, gelecekte olabilecek diğer ayrılıkların nasıl önleneceğinin düşünülmesi gerektiğini işaret ederek iş dünyasının büyümesi ve uluslararasılaşması için kurallara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Start-up'ların önünü açmalı, işletmeler için uygun koşulları sağlamalıyız. Hem ortak kurallara hem de esnek bir ortama ihtiyacımız var. Dijital bir çağdayız. Gelecek, büyük fabrikalar kurmanıza veya istihdam ettiğiniz rakamlara bakmayacak. Topladığınız data, birleştirdiğiniz noktalar ve topluma sunduğunuz hizmetlerden ibaret olacak. İnsanları birbirine daha çok bağlayacak. Bizim global kurallardan oluşan bir ticaret sistemine ihtiyacımız var. Bunu da Dünya Ticaret Örgütü'nü yeniden canlandırarak yapmalıyız."

Avrupa Birliği'nin küresel fırsatlara da odaklanması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Çin tarafından başlatılan "Bir Kuşak Bir Yol" projesinin ihmal edildiğini ve EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl'in yakın zamanda Çin'e düzenlediği ziyaretin çok önemli olduğunu kaydetti.