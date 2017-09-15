Eurobasket'in Altın Çocuğu Doncic
EuroBasket 2017'de finale ulaşarak tarihinde bir ilki yaşayan Slovenya'nın genç guardı Luka Doncic turnuvaya damga vuruyor.
EuroBasket 2017 yarı finalinde 11 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik büyüleyici performansıyla son şampiyon İspanya'yı yıkan isimlerin başında gelen Luka Doncic basamakları hızla çıkıyor. Basketbol kariyerine 9 yaşında başlayan Sloven guard, 9 sene içerisinde kıta basketboluna damga vurmayı başardı.
Real Madrid altyapı takımlarında birçok şampiyonluk yaşayan ve A Takım bsşantrenörü Pablo Laso'yu kendine hayran bırakan Sloven guard, 2014-2015 sezonunda henüz 16 yaşındayken İspanya Ligi'nde Unicaja Malaga karşısında parkeye çıktı ve lig tarihinin en genç oyuncusu olarak kayıtlara geçti.
2015-2016 sezonundan itibaren Real Madrid'in 12 kişilik rotasyonunda kendine yer bulan Luka Doncic, 16 Ekim 2015'teki Khimki maçında oynayarak EuroLeague sahnesindeki ilk oyununa çıktı. Sezon boyunca Pablo Laso'dan forma şansı bulan Doncic asıl patlamayı 2016-2017 sezonunda yaptı. Eflatun Beyazlılarda artık ilk 5'in değişmezi hâline gelen 18 yaşındaki genç yıldız, sezon boyunca EuroLeague'de 4 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilerek büyük isimler arasında kendine yer buldu.
7.8 sayı, 4.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla tamamladığı EuroLeague'de Final Four deneyimi yaşayan ve ''sezonun yükselen yıldızı'' seçilen Doncic, EuroBasket 2017'de sergilediği kusursuz performansla basketbolseverlerin takdirini kazandı.
Kariyerinde önemli bir yere sahip olan Real Madrid başantrenörü Pablo Laso tarafından, ''Doncic istisnai bir yeteneğe sahip. 17 yaşında olmasına rağmen içinde çok daha büyük birisi var. Kulübe geldiğinde 13 yaşındaydı ve bu gelişimi gösterip A takıma kadar yükselmesinde tüm koçların büyük emeği var. Doncic'e hiçbir şey öğretmek zorunda kalmadım, zaten hepsini öğrenerek gelmişti. Bana Dejan Bodiroga'yı hatırlatıyor. Fiziği, oyun görüşü, alan okuması, zekasıyla yaptığı savunma ve yetenekleriyle oynadığı hücum... O bir sünger ve sürekli yeni şeyler öğrenerek büyümek istiyor'' sözleriyle tarif edilen Doncic'in 2018 NBA Draftı'nda ilk 3 sıradan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: EuroSport.com