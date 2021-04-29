EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından

EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, dengeli bir grupta yer aldıklarını belirtti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, dengeli bir grupta yer aldıklarını belirtti.

Orhun Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2022 Avrupa Şampiyonası'nda bizim de yer aldığımız A Grubu'nun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde olimpiyat elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası elemeleri ile uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat elemelerinde NBA'den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduklarını kaydederek "Bu turnuvada oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecektir. Çünkü Avrupa Şampiyonası oynamaya hak kazanmış her ekibin belirli bir seviyenin üzerinde kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak biz de ülke basketbolu olarak bulunduğumuz noktayı çok iyi biliyoruz ve milli takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz. Ülkemizi de FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri ise tüm takımların önemli hedeflerle turnuvaya katıldığını vurgulayarak "Amacımız organizasyonda tüm gücümüzle mücadele etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Avrupa Şampiyonaları'nda günlük performansların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Biz de ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takımın A Grubu karşılaşmalarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 17:39:24. #1.16#

title