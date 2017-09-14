Eurobasket 2017
EuroBasket 2017 yarı final karşılaşmasında Slovenya, zorlu mücadelede karşılaştığı İspanya’yı 20 sayı farkla 92-72’lik skorla geçerek adını finale yazdırdı.
EuroBasket 2017 yarı final karşılaşmasında Slovenya, zorlu mücadelede karşılaştığı İspanya'yı 20 sayı farkla 92-72'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı.
Salon: Sinan Erdem Spor Salonu
İspanya: P.Gasol xxx 16, Rodriguez xx 9, Navarro x, Rubio xx 13, M.Gasol xx 12, W.Hernangomez x 6, Sastre x 3, Vives x, Oriola x 2, San Emetrio x 6, J.Hernandomez x 5
Başantrenör: Sergio Scariolo
Slovenya: Randolph xx 15, Rebec x, Dragic xxx 15, Nikolic xx 7, Prepelic xxx 13, Muric xx, Blazic xx 7, Vidmar xxx 12, Zagorac xx 5, Dimec xx 7, Cancar xx, Doncic xxx 11
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 19-25 (Slovenya lehine)
Devre: 45-49 (Slovenya lehine)
3. Periyot: 57-73 (Slovenya lehine) - İSTANBUL