Eurobasket 2017

EuroBasket 2017 Son 16 Turu’nda Türkiye, İspanya ile karşılaşıyor.

Eurobasket 2017

EuroBasket 2017 Son 16 Turu'nda Türkiye, İspanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İspanya'nın 35-25 üstünlüğü ile sona erdi. - İSTANBUL